Сборная России начала тренировку перед матчем с финнами без Капризова 

Сборная России проводит тренировку в преддверии матча Евротура против Финляндии. В первом звене у национальной команды занимаются защитники Динар Хафизуллин и Антон Белов, а также нападающие Алексей Кручинин, Алексей Бывальцев и Евгений Дадонов.
Полностью сочетания игроков выглядят следующим образом:
вратари: Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин, Иван Бочаров; Динар Хафизуллин, Антон Белов — Алексей Кручинин, Алексей Бывальцев, Евгений Дадонов; Алексей Береглазов, Егор Яковлев — Станислав Галиев, Владимир Ткачев, Павел Бучневич; Никита Нестеров, Алексей Марченко — Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Никита Сошников; Владислав Гавриков, Альберт Яруллин — Александр Барабанов, Илья Каблуков, Максим Мамин.
Защитник Никита Трямкин, а также форварды Кирилл Капризов, Кирилл Семенов и Виктор Тихонов будут заниматься в черных майках, они выйдут на лед позже партнеров по команде.
Матч Финляндия — Россия состоится сегодня, 26 апреля в Хельсинки. Начало игры — 18.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.