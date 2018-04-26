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Стал известен заработок Киева от проведения финала Лиги чемпионов
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Стал известен заработок Киева от проведения финала Лиги чемпионов 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал о затратах Киева на проведение финальной игры Лиги чемпионов. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Из государственного бюджета выделяется часть средств, которые были недополученные НСК "Олимпийский" за все время после проведения Евро-2012. И эти работы нужно было бы проводить в любом случае — был бы у нас финал Лиги чемпионов в Киеве или нет.
Повторюсь — ни одной дополнительной гривны из госбюджета не будет потрачено из-за того, что на НСК "Олимпийский" пройдет финал Лиги чемпионов, и в связи с этим к стадиону возникли какие-то дополнительные требования", — цитирует Павелко Matchday.
Он отметил, что Киев получит около миллиарда гривен от проведения финальной игры.
Согласитесь, ради такой прибыли можно выделить 25 миллионов. К тому же Киев украсят как раз к празднованию Дня города", — добавил глава ФФУ.
Финальная игра пройдет 26 мая.
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