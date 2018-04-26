Орловские карпятники готовятся к большой рыбалке

В Орловской области Чемпионат Хотынецкого района по рыболовному спорту пройдёт водоёме «Кусты» с 26 по 29 апреля, сообщают организаторы.

В чемпионате по ловле карпа могут принимать участие любые команды, имеющие необходимое оборудование для обеспечения безопасности пойманной рыбы, а именно: • карповый мат; • карповые мешки (10 шт); • карповый подсачек; • снасти и оснастки, безопасные для карпа; • ловля на волосяную остнастку; • длинна удилищ не более 4 метров; наличие только безинерционных катушек.

В соревнованиях могут принять участие делегации (пары двойки) до пяти человек, в том числе: 2 спортсмена, независимо от пола, одного запасного, одного тренера и представителя. Продолжительность соревнований 72 часа.

Цель чемпионата — пропаганда здорового образа жизни, привлечение жителей города Орла и Орловской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также популяризация рыболовного спорта в Орловской области.

26 апреля с 07:00 до 08:00— Работа мандатной комиссии, регистрация участников; с 08:00 до 09:00— Собрание представителей и жеребьевка; 10:00— Открытие соревнований; с 10:00 до 10:30 — выдвижение к секторам и подготовка к старту (команды выдвигаются в свои сектора и могут приступить к установке оборудования, сборке и оснащению удилищ, которые затем устанавливаются на стойку, но не могут быть заброшены до старта, приготовлению прикормки, а также могут начать маркирование дна); 11:00— старт соревнований. с 11:00 26.04.2018 до 11:00 29.04.2018 лов рыбы

29 апреля 11:00— Финиш (если перед самым окончанием соревнования кому-то из участников удалось подсечь рыбу, то ему предоставляется еще 15 минут, чтобы успеть завести ее в подсак); 13:00— Подведение итогов и построение. 13:30— Закрытие соревнований и отъезд команд.

В случае неблагоприятных погодных условий и непредвиденных обстоятельств организаторы соревнования вправе внести изменения в регламент проведения соревнования.