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Художница из Нью-Йорка завела домашнего павлина в качестве «моральной поддержки», и у него есть свой инстаграм
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Художница из Нью-Йорка завела домашнего павлина в качестве «моральной поддержки», и у него есть свой инстаграм 

Bigpicture.ru 44 минуты назад
Фото: Bigpicture.ru
Все уже давно привыкли в аккаунтам животных в инстаграме, будь то кошки или собаки. Но видели ли вы когда-нибудь аккаунт павлина в соцсети? Спешим вас обрадовать, и такой есть на просторах интернета. Зовут его Декстер и живет он в Нью-Йорке.
Его хозяйка, художница Вентико, просто обожает своего питомца и завела ему специальный инстаграм, в котором уже более 16 тысяч подписчиков.
Публикация от Dexter The Peacock (@dexterthepeacock)
7 Фев 2018 в 3:13 PST  Декстер стал настоящей звездой после инцидента, который произошел зимой в аэропорту. Декстер вместе с хозяйкой должны были лететь в Лос-Анджелес и у него даже был свой билет. Но работники аэропорта решили иначе, и павлин так и не смог улететь.
Публикация от Dexter The Peacock (@dexterthepeacock)
24 Дек 2017 в 5:24 PST  Спустя время об этом случае написали многие зарубежные СМИ. Они были недовольны поведением работников аэропорта и жалели Вентико.
Публикация от Dexter The Peacock (@dexterthepeacock)
20 Фев 2018 в 2:36 PST  Для художницы птица является в первую очередь «моральной поддержкой». Именно поэтому Вентико хотела взять Декстера с собой на борт самолёта.
Публикация от Dexter The Peacock (@dexterthepeacock)
13 Ноя 2017 в 1:10 PST  Публикация от Dexter The Peacock (@dexterthepeacock)
25 Июл 2017 в 1:59 PDT  В своем аккаунте Декстер называет хозяйку «мамой» и выкладывает милейшие совместные фотографии.
Публикация от Dexter The Peacock (@dexterthepeacock)
23 Мар 2018 в 11:52 PDT  В целом, идея завести домашнего павлина — достаточно яркая и необычная, а вы как считаете?
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