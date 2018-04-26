Художница из Нью-Йорка завела домашнего павлина в качестве «моральной поддержки», и у него есть свой инстаграм

Все уже давно привыкли в аккаунтам животных в инстаграме, будь то кошки или собаки. Но видели ли вы когда-нибудь аккаунт павлина в соцсети? Спешим вас обрадовать, и такой есть на просторах интернета. Зовут его Декстер и живет он в Нью-Йорке.

Его хозяйка, художница Вентико, просто обожает своего питомца и завела ему специальный инстаграм, в котором уже более 16 тысяч подписчиков.

Публикация от Dexter The Peacock (@dexterthepeacock)

7 Фев 2018 в 3:13 PST Декстер стал настоящей звездой после инцидента, который произошел зимой в аэропорту. Декстер вместе с хозяйкой должны были лететь в Лос-Анджелес и у него даже был свой билет. Но работники аэропорта решили иначе, и павлин так и не смог улететь.

Публикация от Dexter The Peacock (@dexterthepeacock)

24 Дек 2017 в 5:24 PST Спустя время об этом случае написали многие зарубежные СМИ. Они были недовольны поведением работников аэропорта и жалели Вентико.

Публикация от Dexter The Peacock (@dexterthepeacock)

20 Фев 2018 в 2:36 PST Для художницы птица является в первую очередь «моральной поддержкой». Именно поэтому Вентико хотела взять Декстера с собой на борт самолёта.

Публикация от Dexter The Peacock (@dexterthepeacock)

13 Ноя 2017 в 1:10 PST Публикация от Dexter The Peacock (@dexterthepeacock)

25 Июл 2017 в 1:59 PDT В своем аккаунте Декстер называет хозяйку «мамой» и выкладывает милейшие совместные фотографии.

Публикация от Dexter The Peacock (@dexterthepeacock)

23 Мар 2018 в 11:52 PDT В целом, идея завести домашнего павлина — достаточно яркая и необычная, а вы как считаете?