Экс-бобслеист сборной России: верю в то, что МОК предъявляет Зубкову

Бывший легкоатлет и разгоняющий сборной России по бобслею Евгений Печенкин верит в предъявляемые Международным олимпийским комитетом (МОК) обвинения главе Федерации бобслея России Александру Зубкову . Слова спортсмена приводит официальный сайт «Матч ТВ».

"Большой спорт — такая среда, где ради победы, особенно крупной, люди готовы пойти на все. История это подтверждает: кто-то ловится сразу, кто-то при повторных проверках, а кто-то признается сам спустя много-много лет.

Поэтому я верю в то, что МОК предъявляет Зубкову", — сказал Печенкин.

Он вспомнил как в 2002 году был дисквалифицирован за употребление допинга.

"Тогда я совершил ошибку. Купил спортивное питание, в состав которого входили прогормоны. Они были указаны на этикетке, но я недостаточно внимательно ее изучил. В результате — два года дисквалификации.

Но потом я, во-первых, вернулся и проходил допинг-контроль и будучи легкоатлетом, и перейдя в бобслей. А во-вторых, я всегда честно отвечал на эти вопросы, не юлил, не скрывал ничего. В этом, думаю, мы с Зубковым различаемся.

Была ошибка, неосторожность, я за нее ответил и, вернувшись в сборную, отобравшись на Олимпиаду, доказал всем, что могу бежать так же быстро и под самым пристальным допинг-контролем. Кстати, уверен, что мои пробы перепроверили спустя много лет на современном оборудовании. Никаких претензий не возникло", — добавил Печенкин.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе аннулированые результаты Зубкова в Сочи-2014.