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«Автомобилист» переманил Мартемьянова у «Амура»
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«Автомобилист» переманил Мартемьянова у «Амура» 

Спорт-Экспресс 38 минут назад
Первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко сообщил, что главный тренер Андрей Мартемьянов отказался подписывать новый контракт с клубом. Ранее представитель руководства хабаровчан сказал, что 55-летнего специалиста на этом посту может сменить олимпийский чемпион 1992 года Николай Борщевский.
— Мы были заинтересованы в услугах Мартемьянова и его штаба, — цитирует Филиппенко пресс-служба «Амура». — Первое предложение о продлении контракта мы сделали ему еще в середине сезона. Вернулись к этому разговору в конце чемпионата, озвучили агенту Андрея Алексеевича свои условия. К сожалению, согласия не получили. По нашей информации, «Автомобилист» сделал ему и помощникам хорошее предложение, и он будет работать в родном городе. Это жизнь, мы с пониманием относимся к его решению. Можем только поблагодарить Андрея Алексеевича за работу в «Амуре» и искренне пожелать ему удачи в дальнейшем.
— Как обстоит дело с формированием нового тренерского штаба?
— Само собой, мы не сидели сложа руки, а прорабатывали различные варианты. На сегодняшний день можно сказать, что переговоры с одним из кандидатов находятся в завершающей стадии. У него есть опыт работы главным тренером в КХЛ, мы убеждены, что у него всё получится. Фамилию нового наставника озвучим в начале мая, когда будут оформлены все необходимые документы.
Напомним, "Амур" под руководством Мартемьянова в сезоне-2017/18 по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял восьмое место в Восточной конференции и вышел в плей-офф. В первом раунде Кубка Гагарина хабаровчане проиграли будущему финалисту «Ак Барсу» (1-4).
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