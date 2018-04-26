«Автомобилист» переманил Мартемьянова у «Амура»

— Мы были заинтересованы в услугах Мартемьянова и его штаба, — цитирует Филиппенко пресс-служба «Амура». — Первое предложение о продлении контракта мы сделали ему еще в середине сезона. Вернулись к этому разговору в конце чемпионата, озвучили агенту Андрея Алексеевича свои условия. К сожалению, согласия не получили. По нашей информации, «Автомобилист» сделал ему и помощникам хорошее предложение, и он будет работать в родном городе. Это жизнь, мы с пониманием относимся к его решению. Можем только поблагодарить Андрея Алексеевича за работу в «Амуре» и искренне пожелать ему удачи в дальнейшем.

— Как обстоит дело с формированием нового тренерского штаба?

— Само собой, мы не сидели сложа руки, а прорабатывали различные варианты. На сегодняшний день можно сказать, что переговоры с одним из кандидатов находятся в завершающей стадии. У него есть опыт работы главным тренером в КХЛ, мы убеждены, что у него всё получится. Фамилию нового наставника озвучим в начале мая, когда будут оформлены все необходимые документы.