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«Барселона» в 25-й раз выиграла чемпионат Испании
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«Барселона» в 25-й раз выиграла чемпионат Испании 

Чемпионат.com 28 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Барселона» со счётом 4:2 обыграла «Депортиво» в выездном матче 35-го тура испанской Примеры и досрочно завоевала чемпионский титул.
В составе сине-гранатовых хет-трик оформил Лионель Месси, один гол забил Филиппе Коутиньо. За хозяев отличились Лукас Перес и Эмре Чолак.
Каталонцы набрали 86 очков и оторвались от занимающего второе место «Атлетико» на 11 баллов. «Матрасники», которым осталось провести три матча в Примере, уже не смогут догнать лидера.
«Барселона» в 25-й раз выиграла чемпионат Испании, больше побед только у «Реала» — 33. Впервые Примеру выиграл главный тренер каталонской команды Эрнесто Вальверде, который был назначен на этот пост в прошлом году.
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