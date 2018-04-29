«Барселона» в 25-й раз выиграла чемпионат Испании

«Барселона» со счётом 4:2 обыграла «Депортиво» в выездном матче 35-го тура испанской Примеры и досрочно завоевала чемпионский титул.

Каталонцы набрали 86 очков и оторвались от занимающего второе место «Атлетико» на 11 баллов. «Матрасники», которым осталось провести три матча в Примере, уже не смогут догнать лидера.