«Леванте» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу 27 апреля

«Леванте»

Команда Пако Лопеса уже точно не вылетит в Сегунду. Это пока неофициально, так как «лягушкам» еще нужны как минимум три очка для документального подтверждения прописки в Примере 18/19. Однако «Депортиво» отстает от «Леванте» на девять очков, и впереди у него матчи против лидеров чемпионата.

Теперь о валенсийцах. Еще одна причина того, что они не вылетят — хорошая форма. За последние восемь матчей команда Пако Лопеса проиграла всего раз — мадридскому «Атлетико» (0:3). Причем игра «лягушек» отличается стабильностью.

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Например, в последних четырех играх они наносили ровно 11 ударов. В створ тоже попадали стабильно. Стабильно мало. Решающие голы приходили в заключительные минуты матча, как в поединке с «Малагой» (1:0). Но они приходили и давали «Леванте» необходимые очки.

«Севилья»

У «нервионцев» обратная ситуация: команда Винченцо Монтеллы еще имеет турнирную мотивацию, но ее результаты не радуют.

Если учитывать все турниры, «Севилья» выиграла только один поединок из последних десяти — против « Манчестер Юнайтед » в Лиге чемпионов (2:1). Игра севильцев была неплохой в матчах с лидерами (за исключением финала Кубка Испании), но дивидендов это не приносило.

Конкретно в чемпионате Испании «нервионцы» не могут выиграть уже шесть матчей подряд. При этом в трех они проиграли.

Календарь «Севильи» тоже легким не назовешь. Последние десять игр и так были далеко не проходными, так еще и финал сезона приберег для команды Монтеллы « Реал Мадрид», «Бетис» и набравшего ход «Реал Сосьедад».

Прогноз

Игроки «Севильи» измотаны: морально и физически. Это может сыграть ключевую роль в этом противостоянии. Шансы «Леванте» выглядят неплохо, только неизвестно, насколько они мотивированы. В любом случае, предвидим голы в обе стороны.

Хозяевам может недостать класса для качественной защиты, а гостям — элементарной свежести. Потому ставим «обе забьют» за 1,70.