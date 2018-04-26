Ещё
Спортивная гимнастика. Представитель Удмуртии Давид Белявский — чемпион России в упражнении на коне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спортивная гимнастика. Представитель Удмуртии Давид Белявский — чемпион России в упражнении на коне 

Советский спорт 34 минуты назад
22 апреля, в Казани завершились соревнования в рамках чемпионата России по спортивной гимнастике.
Представитель нашего региона Давид Белявский одержал победу в упражнениях на коне (махи), набрав 14,766 балла. Второе место занял Николай Куксенков (Владимир) — 14,533. Третий результат показал Никита Нагорный (Москва / Ростов-на-Дону) — 14,366.
Также двукратный призер Олимпийских игр поднялся на вторую ступень пьедестала почета в упражнениях на параллельных брусьях (15,233 балла) и перекладине (13,933 балла). Напомним, что ранее Давид Белявский завоевал серебро в личном многоборье и бронзу в командных соревнованиях.
Советский спорт: последние новости
Андерссон про Ибрагимовича: Если ты отказался от сборной, то не должен возвращаться Шотландцы обслужат «Марсель» - «Зальцбург», французы – «Арсенал» - «Атлетико» Жители Усть-Ишима смогут выполнять нормативы комплекса ГТО в новом спортивном зале
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17-летняя биатлонистка обвинила тренера в домогательствах74
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Липницкая удивила откровенным фото9
«Ливерпуль» отказался продавать Салаха
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение