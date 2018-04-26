Спортивная гимнастика. Представитель Удмуртии Давид Белявский — чемпион России в упражнении на коне

22 апреля, в Казани завершились соревнования в рамках чемпионата России по спортивной гимнастике.

Также двукратный призер Олимпийских игр поднялся на вторую ступень пьедестала почета в упражнениях на параллельных брусьях (15,233 балла) и перекладине (13,933 балла). Напомним, что ранее Давид Белявский завоевал серебро в личном многоборье и бронзу в командных соревнованиях.