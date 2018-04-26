22 апреля, в Казани завершились соревнования в рамках чемпионата России по спортивной гимнастике.
Представитель нашего региона Давид Белявский одержал победу в упражнениях на коне (махи), набрав 14,766 балла. Второе место занял Николай Куксенков (Владимир) — 14,533. Третий результат показал Никита Нагорный (Москва / Ростов-на-Дону) — 14,366.
Также двукратный призер Олимпийских игр поднялся на вторую ступень пьедестала почета в упражнениях на параллельных брусьях (15,233 балла) и перекладине (13,933 балла). Напомним, что ранее Давид Белявский завоевал серебро в личном многоборье и бронзу в командных соревнованиях.