«Арсенал» бьётся за Лигу Европы, букмекеры выбирают замену Венгеру: Знакомимся с топ-5

Сегодня вечером «Арсенал» сыграет первый матч с мадридским «Атлетико». Скрытый двухраундовый финал Лиги Европы стартует на стадионе "Эмирейтс" , и обещает быть крайне интересным, в лучших традициях турнира рангом выше. Пока «канониры» во главе с Венгером, уже объявившим о своей отставке, впервые за долгое время борются за европейский трофей, букмекерские конторы во всю принимают ставки на преемника Арсена. Огромный штат аналитиков, туча инсайдеров, связи в мировом футбольном и центральный офис в пригороде Лондона. Всем этим обладает Willian Hill. Коэффициенты и расстановку сил возьмём по мнению именно этой букмекерской конторы. Итак, портал "Евро-футбол.ру" знакомит вас с основными кандидатами на пост главного тренера лондонского «Арсенала» по окончанию сезона.

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5. Ральф Рангник — коэффициент 10 Болельщики «Арсенала» могут начать вздрагивать. Многие из списка уступают Венгеру, эпоха Арсена ещё покажется раем. Ральф Рангник — спортивный директор клуба РБ «Лейпциг». Самостоятельную тренерскую деятельность закончил еще в сентябре 2011-го года, когда по состоянию здоровья покинул «Шальке». В Бундеслиге главным тренером он проработал 10 лет, но «Баварию» или «Боруссию» возглавлять не доводилось, а потому из наград только Кубок и Суперкубок Германии.

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Зато Рангник стоял у истоков «Хоффенхайма». Именно он вывел «деревенских» из Регионаллиги в Бундеслигу, лидировал в высшем дивизионе после первого круга. Ральф обыграл «Интер», впервые в истории «Шальке», выведя команду в полуфинал Лиги чемпионов, затем обыграл дортмундскую «Боруссию» Клоппа в Суперкубке Германии. Много интересных фактов можно найти в биографии Рангника, к тому же его атакующий футбол всегда был по душе болельщикам. Остаются вопросы по состоянию здоровья, Ральф давно вне игры, не тренирует на профессиональном уровне, потянет ли он давление в лондонском «Арсенале». После ухода Венгера оно будет колоссальным.

4. Йоахим Лёв — коэффициент 9 Ещё один немецкий вариант после французской эпохи. И тоже тренер с давним отсутствием в клубном футболе. Искать слабые места в карьере Йоахима Лёва — дело сложное. Две бронзы Евро и одна бронза мундиаля, серебро Евро и золото чемпионата мира. Каждый из пяти форумов сборная Германии под руководством Лёва завершала с медалями. Но не стоит забывать силу немецких футболистов. На каждом турнире команда Йоахима был одной из лучших. Сбалансированных уж точно. Подбор игроков великолепен, дисциплина железная. Но футбол сборных и футбол клубный — совсем разные истории.

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Во времена правления Лёва в «Штуттгарте», «Фенербахче» или «Карслруэ» команды не добивались огромных успехов, разве что «швабы» взяли Кубок страны и вышли в финал Кубка кубков УЕФА . Более именитые клубы Иоахима не приглашали. За время работы в сборной Германии безусловно вырос как тренер, но «Арсенал» станет для него первым топ-клубом. Задача даже будет сложнее. «Канониры» сильный клуб, который нужно вернуть на топ-уровень. Кстати, по сообщению Daily Mail Йоахим Лёв уже отказал «Арсеналу», но в котировках Willian Hill фигурирует. Доверяем всезнающим букмекерам.

3. Микель Артета — коэффициент 6,5 Открывает тройку претендентов на пост главного тренера «Арсенала» самый неопытный специалист. Микель Артета составляет часть испанской диаспоры, тренирующей «Манчестер Сити». Успехи «горожан» впечатляют, но связаны они главным образом с Хосепом Гвардиолой. Артета безусловно учится у более маститого соотечественника, однако насколько он готов самостоятельно работать в сильном клубе — непонятно.

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Плюсом будет пятилетнее выступление Микеля за лондонцев, в системе клуба он свой. Правда, роль креативного полузащитника и главного тренера разнится сильно. Обсуждать вероятность удачного либо неудачного выступления Артеты сложно. Судя по опыту «Милана» — бывшие игроки клуба очень редко приводят его к успехам и на тренерском мостике, но есть и мадридский пример Зидана. В любом случае, Микель Артета не смотрится равной заменой Арсену Венгеру , фанаты «канониров» и даже игроки уже выступили против этой идеи.

2. Массимилиано Аллегри — коэффициент 6 Один из наиболее реальных и наиболее желанных для болельщиков «Арсенала» кандидатов. Аллегри так и не смог привести «Ювентус» к победе в Лиге чемпионов, хотя был чрезвычайно близок, а теперь начались проколы и во внутреннем первенстве. Складывается ощущение, что настало время сменить обстановку Массимилиано, и «старой синьоре» пора выбрать нового рулевого.

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Аллегри приводил к чемпионству не только «Ювентус». Даже «Милан» (хотя тот состав был очень силён) под его руководством брал золото, случилось это в сезоне 2010/2011. Итальянский тренер с хорошим опытом уже взрывал АПЛ два сезона назад. Почему бы Массимилиано не замахнуться на подобный результат? Хотя отсутствие опыта даже проживания (Массимилиано в бытность игроком и тренером не покидал пределов Италии) в другой стране может стать минусом. Аллегри видится одним из лучших кандидатов для «Арсенала», а судя по котировкам Willian Hill данное назначение вполне вероятно.

1. Луис Энрике — коэффициент 2,5 Вот мы и добрались до фаворита букмекеров. Willian Hill выставил такой незначительный коэффициент, будто назначение Луиса Энрике уже свершившийся факт. Всего-то 2,5! Это при том что кандидатов наберется добрая сотня. Трижды обладатель Кубка Испании, дважды чемпион Испании, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира. Может ли тренер с такими показателями считаться слабым? Оказывается, да. Знакомьтесь, это Луис Энрике. Все титулы испанский специалист добыл в период расцвета трио Суарес — Месси — Неймар. Давно идут споры, нужен ли вообще тренер «Барселоне», поэтому рассмотрим результаты Луиса Энрике вне Каталонии.

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