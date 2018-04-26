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Общественники Тарко-Сале сняли «одноруких бандитов» посреди города. Просят разобраться
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Общественники Тарко-Сале сняли «одноруких бандитов» посреди города. Просят разобраться 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Общественников Тарко-Сале волнует проблема «одноруких» бандитов. Игровые автоматы одиночно расположились на территории всего города, но нелегальным бизнесменам этого оказалось мало. Они умудрились открыть игровой салон в городе, где установили более 30 автоматов.
Общественность взволновалась и закидала паблики Пуровского района в соцсетях просьбой опубликовать видео, чтобы довести информацию о проблеме до соответствующих структур и руководства региона.
«В ночь с 25 на 26 апреля сняли видео на месте салона игровых автоматов. Это фирма «Фон бет 24», якобы букмекерская контора, но на самом деле там стоят более 30 игровых автоматов. По информации горожан, играют там уже в течение 3-4 месяцев. Все боятся обращаться в правоохранительные органы, да к тому же там связь глушится, ни видео, ни фото сделать невозможно. Меня заметила охрана и выкинула из салона, попытались забрать телефон, стереть видео, но я не дал. Я против того, чтобы люди просаживали свои деньги в таких заведениях, у многих семьи, дети. Туда пошел по просьбе своих подписчиков паблика «Сплетни Тарко-Сале». Знаю, что такое игровые автоматы, и не хочу, чтобы страдали другие», — сообщил корреспонденту ИА «Север-Пресс» автор видео на условиях анонимности.
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