Общественники Тарко-Сале сняли «одноруких бандитов» посреди города. Просят разобраться

Общественников Тарко-Сале волнует проблема «одноруких» бандитов. Игровые автоматы одиночно расположились на территории всего города, но нелегальным бизнесменам этого оказалось мало. Они умудрились открыть игровой салон в городе, где установили более 30 автоматов.

Общественность взволновалась и закидала паблики Пуровского района в соцсетях просьбой опубликовать видео, чтобы довести информацию о проблеме до соответствующих структур и руководства региона.