«Стадион Нижний Новгород» завел свой канал в Viber

Также с помощью канала можно получить информацию о транспортной доступности арены: маршрутах общественного транспорта, перекрытиях и изменениях схем дорожного движения непосредственно в день матча. Об этом сообщили сегодня в организационном комитете «Россия-2018».

Адрес канала в Viber — http://vb.me/nno_stadium

Каналы стадиона созданы Оргкомитетом «Россия — 2018» для оперативного информирования болельщиков матчей Чемпионата мира по футболу FIFA, до турнира они работают в тестовом режиме на русском языке. Во время самого турнира будет запущена версия всех каналов на английском.

Ранее мы писали шпаргалку для нижегородца на время матча «Олимпиец» — «Ротор».