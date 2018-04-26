В Самаре предложили установить флагшток с копией знамени Победы 

В Самаре парк Победы получит новую патриотическую атрибутику. Депутаты гордумы предложили установить там флагшток. На него повесят копию знамени Победы. Об этом сообщил председатель парламента Алексей Дегтев.
— Это всероссийский проект к 75-летию Победы. Высота флагштока должна составлять 12–25 метров, — сообщил Алексей Дегтев.
Но объекту потребуется согласование региональных властей.
— Сначала мы обратимся в городской патриотический совет. Затем выйдем на региональное правительство и обратимся к врио губернатора Дмитрию Азарову, — сообщил спикер думы.