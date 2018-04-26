Парк Победы посвятит открытие летнего сезона молодежной культуре

Молодежный фестиваль откроет летний сезон 2018 года в Парке Победы на Поклонной горе. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

1 мая на Поклонной горе состоится праздник, посвященный открытию летнего сезона. Этот день в Парке Победы будет полностью посвящен молодежной культуре: экстремальный спорт, чирлидинг и концерт популярной музыки, — говорится в сообщении.

Программу откроет абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов Константин Цзю . Боксер расскажет о своих основных принципах жизни: тренировках, питании и режиме; покажет несколько боксерских приемов с участием добровольцев.

Также в рамках открытия пройдет концерт, на котором со сцены прозвучит музыка самых разнообразных направлений и жанров. Перед посетителями Парка Победы также выступят популярные исполнители.

В течение 1 мая на Поклонной горе будет работать скейт-площадка, оснащенная различными рампами, перилами и халф и квотер-пайпами для катания на велосипедах BMX и MTB, скейтборде, кавер-скейтборде, трюковых самокатах и агрессивных роликах. На площадке будут проводить показательные выступления скейтеры, BMX-райдеры и другие экстремалы. Кроме того, для гостей запланированы мастер-классы по чирлидингу.

Фото взято: https://a-a-ah.ru/resize/x1280u/data/event/m1/m1-72/72621/images/590209dfa523c671481277.jpg?0d8f76ea3c063a124132262f440bf288