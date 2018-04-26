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В Омске соберутся сильнейшие регбисты Сибири
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В Омске соберутся сильнейшие регбисты Сибири 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Советский спорт
Команды из Омской, Новосибирской и Кемеровской областей, а также республики Хакасия поспорят за звание лучших на чемпионате СФО по олимпийскому регби-7.
Первый тур чемпионата примет наш город. Соревнования откроются 28 апреля на стадионе ЦОП «Авангард» (ул. 25 лет Октября, 4) в 10:30. За звание сильнейших поспорят 6 команд: омские СибГУФК и «Асгард», новокузнецкие «Буревестник» и СибГИУ, новосибирская «Сибирь» и сборная республики Хакасия.
— Регби-7 входит в программу всероссийской Универсиады, поэтому на базе вузов создается всё больше команд, — рассказывает глава омской областной федерации регби Тимофей Лебедев. — Именно поэтому и мы, и Новокузнецк выставляем на участие по два коллектива. В СибГУФКе на кафедре спортивных игр создана отдельная специализация — «регби» — и своя студенческая команда. В «Асгарде» же собраны регбисты, которые не учатся в СибГУФК. По такому же сценарию пошли в Новокузнецке. Разница лишь в том, что СибГИУ — технический вуз. Но у них тоже очень сильная команда. Рискну предположить, что именно они поспорят с СибГУФКом за золотые медали. Впервые приедут к нам ребята из Хакасии. Они пока скорее «темные лошадки», от которых можно ждать любых сюрпризов.
Второй этап чемпионата СФО пройдет 16 июня в Новокузнецке, а третий — 29 сентября в Абакане.
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