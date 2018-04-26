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Венгера беспокоит отсутствие слабых мест у «Атлетико»
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Венгера беспокоит отсутствие слабых мест у «Атлетико» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сказал несколько слов перед матчем с «Атлетико».
"Мы должны отталкиваться от своих сильных сторон. «Арсеналу» нравится диктовать условия игры и владеть мячом. «Атлетико» — сильный соперник. Посмотрите на турнирную таблицу, это вторая команда Испании. Мы требуем от нашей команды полной самоотдачи и четкой дисциплины, потому что у «Атлетико» нет явно слабых мест. Он силён в обороне и в атаке. Так что нам потребуется показать идеальный футбол", — сказал Венгер.
Матч «Арсенал» — «Атлетико» стартует в четверг в 22:05 мск.
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