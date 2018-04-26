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Выпускница цирковой студии «Ап!» попала в Книгу рекордов России
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Выпускница цирковой студии «Ап!» попала в Книгу рекордов России 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Девушка выполнила подряд 30 фляков назад на гимнастическом мяче, тем самым поставив лучший результат в стране. Цирковым искусством Грибалева занимается с детства. Ее мать Ольга Грибалева-Фомина — художественный руководитель цирковой студии «Ап!». «Один из моих любимых жанров — это акробатика. Именно в этом направлении интереснее всего ставить рекорды и развиваться», — цитирует "Амурская правда" Арину Грибалеву. Трюк фляк на мяче Арина нарабатывала с 2014 года. А в 2016 году девушка записала видео, где исполнила 11 переворотов на мяче. Позже этот ролик попал в популярную американскую программу The Ellen DeGeneres Show на телеканале NBC.
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