Более 14 000 волгоградцев оформили заявки на Паспорт болельщика ЧМ-2018

Заявки на Паспорт болельщика ЧМ-2018 с февраля текущего года уже оформило более 14 000 волгоградцев.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, 25 апреля заявку на получение FAN ID подал и посол Волгограда, города-организатора ЧМ-2018 Олег Веретенников . Те, кто пришли в этот день за документами, смогли получить их из рук легендарного футболиста.

«Паспорт болельщика — обязательный документ, который не только делает пребывание на стадионе более комфортным, но и предоставляет ряд преимуществ. Я рекомендую всем, купившим билеты на ЧМ-2018, оформлять его заранее», — рассказал Олег Веретинников.

FAN ID вместе с входным билетом обеспечит зрителям быстрый проход на стадион. По паспорту можно проехать бесплатно в дополнительных поездах между городами-организаторами чемпионата и в общественном транспорте в дни матчей. Иностранные гости и лица без гражданства по этому документу смогут въехать в Россию без оформления визы.

Отметим, перед началом чемпионата на стадионе «Волгоград Арена» и в аэропорту откроются дополнительные пункты выдачи Паспорта болельщика.

Центр оформления и выдачи паспорта болельщика работает в ТРК «ЕвропаСити Молл» по адресу: проспект имени Ленина, 54б. Заполнить анкету можно на сайте или зарегистрироваться в Центре выдачи Паспорта болельщика. Документ выдается бесплатно и на все матчи турнира.