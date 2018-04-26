Переводчиков с восьми языков привлекут к работе «Системы-112» в Подмосковье на время ЧМ-2018

«Система-112» Московской области готовится принимать вызовы на иностранных языках во время проведения чемпионата мира по футболу, к работе привлекут переводчиков с восьми иностранных языков. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя областного правительства Дмитрия Пестова.

«Для обработки вызовов, поступающих на единый номер спасения «112» в дни чемпионата мира по футболу, планируется привлечь переводчиков с восьми иностранных языков. Все переводчики пройдут специальную подготовку во второй половине мая, в рамках которой лингвисты узнают об особенностях работы системы, а также изучат алгоритмы обработки экстренных вызовов», — говорится в сообщении.

Как уточняется, во время мирового футбольного первенства (14 июня — 15 июля) на территории Московской области будут базироваться девять национальных сборных — помимо сборной России здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии, Туниса. Также Подмосковье готовится принять болельщиков из других стран.

«В целях своевременной и качественной обработки вызовов на иностранных языках подписано соглашение о сотрудничестве ГКУ Московской области «Центр 112» и МГИМО . В рамках соглашения студенты и преподаватели университета круглосуточно будут подключаться к обработке вызовов от иностранных граждан. Они помогут обработать вызовы на испанском, французском, немецком, португальском, китайском, итальянском и арабском языках», — отмечается в материале.

Также подчеркивается, что уже сегодня штатные переводчики «112» успешно обрабатывают англоязычные вызовы. Во время проведения ЧМ количество свободно владеющих английским языком операторов «Системы 112» в каждой смене будет увеличено.

«Номер «112» — это общепринятый в Европе единый номер вызова экстренных служб. Благодаря этому большинство иностранных гостей, прибывших на мероприятия чемпионата мира 2018 г., в случае необходимости смогут комфортно пользоваться функцией вызова экстренных служб на территории Подмосковья», — подчеркнул Д. Пестов.