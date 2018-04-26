Отряд Воробьёва несёт потери

До того, как стало известно, что Олег Знарок покинет пост главного тренера сборной России по хоккею, болельщики и специалисты обсуждали лишь одного игрока, который наверняка не поедет на чемпионат мира в Данию. Речь об Александре Радулове , о возможном конфликте которого со Знарком поговаривали довольно давно.

Какой-то теории заговора в этом искать вряд ли стоит — понять причины происходящего несложно.

Полтора сезона

Прежде всего, нужно обратить внимание на количество матчей, которые проводят игроки НХЛ за сезон. В регулярном чемпионате каждая из команд должна сыграть по 82 встречи, что по сравнению с теми 60, которые приходятся на долю хоккеистов Континентальной хоккейной лиги, является куда более существенной нагрузкой.

TASS/Zuma/Kyle Robertson

Вратарь Сергей Бобровский

При этом, если в КХЛ команды не так уж часто играют матчи два дня подряд, то для «регулярки» за океаном это практически «фишка». Добавим к этому тот факт, что все упомянутые ранее игроки имеют постоянное место в составе и серьёзную долю игрового времени, а некоторые ещё и практически незаменимы в своих клубах в своих амплуа (в частности, Сергей Бобровский, который в этом году хоть и не добрался до шорт-листа «Везина трофи», но место в воротах своему сменщику Йоонасу Корписало уступал довольно редко).

Так что почти 90 игр (с учётом первого раунда плей-офф) очень серьёзно выматывают лидеров своих команд — и совсем не удивительно, что некоторые (как, например, Никита Задоров) сразу по завершении сезона отправляются прямиком на операционный стол, доиграв последние матчи на уколах и благодаря сильным морально-волевым качествам.

Игра, не стоящая свеч

Есть и ещё один фактор, о котором не часто говорят в контексте «отказников», но который, тем не менее, заставляет игроков задуматься о том, есть ли смысл лишний раз рисковать здоровьем после напряжённого сезона. Чемпионат мира в системе координат североамериканского хоккея занимает далеко не самое престижное место. И травма, полученная там, может вызвать дополнительную волну критики со стороны СМИ и специалистов. К тому же, в коллекции Сергея Бобровского, Артемия Панарина, Ивана Проворова и Владислава Наместникова уже есть награды чемпионатов мира различной пробы, а у Бобровского их комплект и вовсе полный.

Тем более в условиях нового тренерского штаба, который только начинает привыкать к команде, и нехорошей традиции, по которой олимпийские чемпионы крайне редко выигрывают в том же году и чемпионат мира, золото нашей команде далеко не гарантировано.

Так что цель в этой ситуации вряд ли оправдывает средства. И понять тех, кто, возможно, мог, но не захотел сыграть на датском льду, вполне можно.

Первый раунд плей-офф НХЛ подошёл к своему завершению — последним из россиян по итогам матча с «Бостоном» освободился защитник «Торонто» Никита Зайцев . Слово за тренерским штабом и самим игроков.

А чемпионат мира-2018 стартует в датских Копенгагене и Хернинге уже четвёртого мая.