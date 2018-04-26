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Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
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Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной 

RT на русском 37 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
Десятилетний Али из Казахстана провёл тренировку с Диего Марадоной. Это было давней мечтой ребёнка. Легендарный футболист откликнулся на видеообращение мальчика и сыграл с Али в футбол.
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