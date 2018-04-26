Мальчик без ног из Казахстана потренировался с Марадоной

У десятилетнего Али Турганбекова из Казахстана с рождения нет ног, но несмотря на это он очень хочет играть в футбол. Настолько, что сам знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона , кумир мальчика, не смог не составить ему компанию. С подробностями — спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Дмитрий Калугин

Однажды Али решил записать Марадоне видеообращение с просьбой о встрече.

«Здравствуйте, меня зовут Али. Я очень люблю играть в футбол. У меня есть мечта. Я хочу встретиться с Марадоной. Пожалуйста», — сказал он на видео.

Это обращение попало на страницу самого аргентинца, и он откликнулся. Али и Диего не только встретились, но и сыграли в футбол. Марадона был поражен мужеством мальчика, который не пасует перед трудностями и живет полной жизнью.

У Али нет ног с рождения, но для него это не повод отказываться от любимой игры — и чемпион мира это по достоинству оценил.

«Когда я его увидел, я подумал, что это сон. Он очень классно играет», — сказал мальчик после встречи со своим кумиром.

Зато Марадона не умеет так здорово отжиматься — и вообще Али показал своему кумиру, что со спортом он на «ты». После игры и очень теплого общения школьник получил на память от великого футболиста автограф.

Али остался невероятно доволен, и теперь он совершенно уверен, что эта подпись звезды — далеко не последняя в его коллекции.

«Когда я спросил его, почему именно Марадона, он сказал: «Марадона — величайший игрок за всю историю футбола. Диего — самый великий футболист. Поэтому если Диего встретится со мной, то и другие футболисты не смогут отказать мне» — рассказал Азамат Турганбеков, отец Али.

Цель — встреча с Марадоной уже стала реальностью, теперь надо идти дальше, ведь Али Турганбеков мечтает о многом. Сейчас мальчик занимается плаванием и, по словам тренера, делает серьезные успехи. Сам он хочет стать паралимпийцем и побить рекорд пловца Майкла Фелпса , на счету которого 22 золотые олимпийские медали. Но все же главная мечта Али получить специальные протезы и когда-нибудь научиться ходить. Врачи уверяют — это возможно, тем более с той целеустремленностью, с которой мальчик идет по жизни.

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