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Станислав Черчесов: Хочу видеть в исполнении сборной России футбол «Баварии» сезона-2012/13
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Станислав Черчесов: Хочу видеть в исполнении сборной России футбол «Баварии» сезона-2012/13 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Советский спорт
«Реал» на выезде обыграл «Баварию» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов
«Не знаю, кто выйдет победителем по итогу двухматчевого противостояния «Реала» и «Баварии», но я буду поддерживать мюнхенцев. Если меня спросят, какой футбол я хочу видеть в исполнении своей команды, то скажу, что для меня примером является игра «Баварии» под руководством Юппа Хайнкеса в сезоне-2012/13, когда они выиграли три титула. «Бавария» демонстрирует характер, а «Реал» — класс. Если немецкий характер показывает стабильность, то испанцам приходится показывать свой уровень. Если они этого не делают, то выходит то, что было в матче с «Ювентусом», который чуть не выбил их из розыгрыша Лиги чемпионов», — цитирует Черчесова Yahoo Sports.
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