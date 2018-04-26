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«Ливерпуль» не хочет расставаться с Салахом
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«Ливерпуль» не хочет расставаться с Салахом 

News.ru 2 часа назад
«Ливерпуль» ответил отказом «Реалу», который собирался переманить к себе нападающего Мохамеда Салаха. Как пишет Daily Mail, мадридцы предлагали за египтянина 200 млн фунтов (228,8 млн евро).
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