Чемпионат края по вольной борьбе пройдет в двухдневном режиме

Завтра, 27 апреля, в «Академии борьбы им. Д. Г. Миндиашвили» (ул. Марковского, 88) стартует чемпионат Красноярского края по вольной борьбе. В этом году он впервые пройдет в соответствии с новым регламентом: в первый день соревнований состоятся предварительные поединки, во второй — финалы.

Участие в соревнованиях примут порядка 100 спортсменов со всех уголков края.

Программа чемпионата

27 апреля

9:00 — взвешивание участников

11:00 — торжественное открытие соревнований

11:30 — предварительные и утешительные поединки

28 апреля

9:00 — взвешивание участников

11:00 — финальные поединки; награждение победителей и призеров