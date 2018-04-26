Ещё
Чемпионат края по вольной борьбе пройдет в двухдневном режиме
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпионат края по вольной борьбе пройдет в двухдневном режиме 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Завтра, 27 апреля, в «Академии борьбы им. Д. Г. Миндиашвили» (ул. Марковского, 88) стартует чемпионат Красноярского края по вольной борьбе. В этом году он впервые пройдет в соответствии с новым регламентом: в первый день соревнований состоятся предварительные поединки, во второй — финалы.
Участие в соревнованиях примут порядка 100 спортсменов со всех уголков края.
Программа чемпионата
27 апреля
9:00 — взвешивание участников
11:00 — торжественное открытие соревнований
11:30 — предварительные и утешительные поединки
28 апреля
9:00 — взвешивание участников
11:00 — финальные поединки; награждение победителей и призеров
Советский спорт: последние новости
Рангник может заменить Венгера в "Арсенале" Четыре игрока «Ак Барса» вызваны в сборную России Международный чемпионат по функциональному многоборью пожарных и спасателей можно увидеть в прямом эфире
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17-летняя биатлонистка обвинила тренера в домогательствах122
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Назван основной вратарь сборной на ЧМ-2018
Липницкая удивила откровенным фото9
УЕФА введет санкции против «Ромы»1
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение