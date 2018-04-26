В Европе открылась вакансия туриста за 9500 евро

Исландская авиакомпания WOW Air открыла две вакансии мечты для путешественников по Европе и Северной Америке летом 2018 года.

Получившим контракт предстоит побывать в 38 городах, куда летают самолеты компании, и публиковать отчеты о путешествиях в видеоблогах, Instagram и прочих соцсетях. Работодатель оплачивает перелеты, отели и посещение достопримечательностей в городах пребывания.

В промежутках между путешествиями предстоит жить в Рейкьявике, где находится штаб-квартира WOW Air. Компания предоставляет квартиру в центре города и автомобиль. Зарплата за три летних месяца составит 9500 евро.

Чтобы получить работу мечты, необходимо снять короткое забавное видео о своем городе и прислать его на сайт авиакомпании. Заявки принимаются до 14 мая, соискатели должны быть готовы приступить к работе с 1 июня.