Ремзи: «Арсенал» должен использовать уход Венгера"

Полузащитник «Арсенала» Аарон Ремзи считает, что лондонцы должны использовать уход Арсена Венгера с качестве мотивации.

"Уход Венгера — огромная мотивация. Мы должны использовать эмоциональную составляющую этого момента и выиграть для тренера трофей Лиги Европы.

Будет странно в следующем сезоне выступать без Венгера. Но сейчас, пока он здесь, мы должны сильно завершить сезон. Вы видели, сколько болельщиков собралось в воскресенье, и как они себя вели. Надеюсь, фанаты проводят Венгера так, как он того заслуживает.

Мы знали, что рано или поздно Венгер уйдёт с должности тренера. Время пришло, и это был шок для команды. Нужно оставить эти эмоции позади и использовать их как мотивацию, чтобы завоевать трофей", — цитирует Ремзи Sky Sports.