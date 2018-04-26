Ж. Боатенг намекнул на возможный уход из «Баварии».

Защитник «Баварии» Жером Боатенг поведал о своих планах на будущее, намекнув, что в скором времени может сменить команду. 29-летний игрок выступает за мюнхенцев с 2011 года.

«В «Баварии» я пережил всё, что мог, и теперь моя карьера находится на той отметке, когда я должен ответить себе на несколько вопросов: какие у меня цели и чего я ещё не достиг? Хочу ли я всегда проявлять себя в одном и том же клубе, при тех же обстоятельствах? Это не обычные вопросы, это вопросы жизненные», — цитирует Боатенга интернет-портал Goal с ссылкой на Socrates.