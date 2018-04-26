Андрей Воронин: «Спартак» сдал? У «Манчестер Сити» тоже было три поражения подряд"

Бывший нападающий «Ливерпуля», «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин назвал "Спартак" лидером второго круга чемпионата России. По мнению футболиста, у красно-белых нет в настоящее время никаких глобальных проблем в команде.

— Не считаю, что Александр Самедов сдал, — сказал Воронин. — И говорю это не потому, что он мой друг. В последних матчах все спартаковцы отыграли слабо. Но Самедов сделал то, что от него требовали — у него хороший объем плюс передачи с фланга.

— Что тогда творится со «Спартаком»?

— Ничего с ним не происходит. Если взять только второй круг чемпионата России, то красно-белые — лидеры.

— Но тут три поражения подряд…

— И что? У «Манчестер Сити» было три поражения подряд, два из которых были от «Ливерпуля». И это не «Тосно», хотя понятно, что обидно проигрывать, когда все считают, что кубок у тебя в кармане. Конечно, «Спартак» должен был выходить в финал и брать трофей, но ошиблись. А после наступает опустошенность, появляется усталость, и все валится из ног. Это и сказалось на игре с «Ахматом». Поэтому я бы не стал говорить о глобальных проблемах. В том сезоне «Спартаку» очень везло, особенно в конце чемпионата, а сейчас везение ушло к «Локомотиву». Могу сказать со стороны, что те матчи, которые я видел, «Спартак» играл очень прилично.

Клубу точно надо укрепляться, особенно сзади. Вы же знаете, что «Спартак» — один из немногих, кто не усилился после чемпионского сезона. Если посмотреть на "Зенит" , то можно сказать, что «Спартак» вообще никого не купил.

"Спартак" занимает третью строчку турнирной таблицы РФПЛ, имея в активе 50 очков. Второе место занимает ЦСКА (51). Лидер зачета — «Локомотив» (57).

Полное интервью Андрея Воронина — здесь