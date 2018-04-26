На BTS напала толпа фанатов в аэропорту

Вчера группа прилетела в Корею. Для фанатов это событие знаковое, а ещё и важное, ведь в аэропорту можно сфотографироваться с кумирами, взять автограф и просто обнять. Только фанатов оказалось уж слишком много. Они буквально облепили певцов и не давали им даже и шагу сделать. Те, пытаясь пройти, расталкивали их. Только удавалось пройти к двери, как толпа фанатов оказывалась все ближе и ближе.

Конечно, кому-то удалось сделать долгожданный снимок на память, а кто-то в это время снимал происходящее на видео. В Твиттер попали около трёх видео, где все можно увидеть собственными глазами. И те фанаты, которых, к счастью, не было тогда в аэропорту возмутились поведением «единомышленников» и высказали своё мнение.

Один из фанатов отреагировал незамедлительно, написав:

«BTS своих фанатов уважают, почему мы не можем ответить им взаимностью? Вместо это мы набрасываемся на них в аэропорту, ограничиваемые пространство. Они чувствуют себя дискомфортно».

Второй сразу-же его поддержал: «По-моему, мы должны уважать личное пространство и достоинство парней. Позвольте им дышать и жить спокойно».

А слова третьего могут послужить итогом всего вышесказанного: «Помните, они тоже люди»

Наверно, это главное, о чем стоит помнить фанатам не только, а и всех остальных звёзд. Они все люди и у них есть личная жизнь.