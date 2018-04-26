Турнир по стритболу памяти Кострицы пройдет в Орехово‑Зуеве 5 мая

Традиционный открытый турнир по стритболу памяти основателя школы баскетбола в Орехово-Зуеве Юрия Кострицы пройдет на главной площади города 5 мая, сообщается на странице комитета по культуре и спорту администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем любителей спорта на традиционный открытый турнир по стритболу памяти основателя школы баскетбола в Орехово-Зуеве Юрия Васильевича Кострицы. Мероприятие пройдет на Октябрьской площади 5 мая. В программе: конкурсы 3-очковых бросков и бросков сверху. Участников разобьют на мужские и женские команды по возрастам. Регистрация в 9:00. Начало турнира в 10:00», — говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, своей динамичностью и зрелищностью уличный баскетбол давно завоевал немало поклонников. Не исключено, что в ближайшее время он может войти в число олимпийских видов спорта, а пока — это отличный способ сбросить напряжение и принять участие в общегородском спортивном мероприятии.