«Умка не виноват». У надымской собаки, напавшей на девочку, есть хозяин

В Надыме ищут девочку, покусанную собаками во дворе школы. Инцидент получил широкую огласку после публикации в соцсети видео.

Надымской центральной районной больнице сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» , что 23 апреля, как утверждают пользователи сети, никто не обращался к ним за медицинской помощью по поводу укусов.

«На видео непонятно, когда это произошло, пока неизвестно, когда снимали. За неделю было только одно обращение. Девочку покусали 20 апреля собаки, 25-ого ее выписали в удовлетворительном состоянии, у нее все хорошо», — сказали в больнице.

В надымском центре помощи бездомным животным «Лучик», сообщили, что по видео узнали животное. «Мы пообщались с Умкой, съесть нас он не пытался. Это пёс с нашумевшего видео с девочкой возле гимназии. Он живёт в подъезде, по словам жильцов, его ещё в щенячьем возрасте принёс сожитель одной из соседок. В квартире Умка прожил недолго, псевдовладельцы переселили его в подъезд. Сейчас от него открещиваются. Собаку кормят всем миром. Также, по словам одной из жительниц, инцидент она видела в окно. По её мнению, Умка заигрался и вошёл в азарт, поэтому так и получилось с девочкой».

Председатель центра Million Stars согласилась, что такие игры могут привести к нехорошим последствиям.

«Но давайте спросим с «владельцев», которые взяли его ещё щенком. Или проще пойти по пути наименьшего сопротивления и просто убить собаку? Умка — достаточно контактный, дружелюбный пёс. Многие люди его защищают. Сегодня передадим всю собранную информацию специалистам администрации. Сейчас стоит вопрос о его будущем, оставлять собаку на месте нельзя по многим причинам. База, частный дом, предприятие, дача — подойдут все эти варианты. Давайте постараемся устроить его судьбу. Он виноват, но также и не виноват», — написала председатель она.

Связаться с директором гимназии, на территории которой произошел инцидент, не удалось. Но на сайте ведомства появилась памятка «Что делать при встрече с бродячей собакой». «В случае проявления агрессивного поведения безнадзорной собаки, угрожающей жизни и здоровью человека, необходимо обращаться в МУП „Бюро ритуальных услуг“, директор — Ильин Герман Юрьевич (тел. 53-53-65)», — советует памятка учащимся.