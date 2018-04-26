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Красноярск по‐новому «засветится» к Универсиаде
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Красноярск по‐новому «засветится» к Универсиаде 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
До конца этого Красноярск получит новое освещение. Обновленными фонарями планируют оборудовать как крупные улицы, так и небольшие междворовые дорожки. Об этом сообщили в городской администрации.
Все световое и кабельное оборудование будет самым современным, обеспечивающим энергосбережение. Опоры освещения, фонари — антивандальными. Новое освещение появится в скверах и в других зеленых уголках города, которые будут ремонтировать и реконструировать в рамках подготовки к Универсиаде
— администрация Красноярска.
Городское освещение входит в так называемый реестр потребностей, который составляется в том числе по жалобам и просьбам местных жителей. В 2018 году в него попало около 20 объектов, а это почти в пять раз больше, чем в 2017 году.
Ранее стало известно, что в преддверии Универсиады займутся иллюминацией Коммунального моста в Красноярске. Мост будут подсвечивать 16 миллионов разноцветных огней.
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