Красноярск по‐новому «засветится» к Универсиаде

До конца этого Красноярск получит новое освещение. Обновленными фонарями планируют оборудовать как крупные улицы, так и небольшие междворовые дорожки. Об этом сообщили в городской администрации.

Все световое и кабельное оборудование будет самым современным, обеспечивающим энергосбережение. Опоры освещения, фонари — антивандальными. Новое освещение появится в скверах и в других зеленых уголках города, которые будут ремонтировать и реконструировать в рамках подготовки к Универсиаде

— администрация Красноярска.

Городское освещение входит в так называемый реестр потребностей, который составляется в том числе по жалобам и просьбам местных жителей. В 2018 году в него попало около 20 объектов, а это почти в пять раз больше, чем в 2017 году.

Ранее стало известно, что в преддверии Универсиады займутся иллюминацией Коммунального моста в Красноярске. Мост будут подсвечивать 16 миллионов разноцветных огней.