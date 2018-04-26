Черчесов хочет видеть у сборной России игру «Баварии»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, что ему нравится игра «Баварии» при Юппе Хайнкесе.

«Я поддерживаю «Баварию». Когда задают вопрос о том, какой футбол я хочу видеть у своей команды, я отвечаю, что ориентируюсь на игру «Баварии» Хайнкеса в сезоне-2012/13. Тогда они выиграли три титула. Мне нравится интенсивный, разнообразный, но в то же время простой футбол Хайнкеса», — цитирует Черчесова EFE.