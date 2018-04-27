В клубе на Энергетической провели фитнес-зарядку для лиц старшего возраста

В помещении ГБУ «Лефортово» на Энергетической улице было проведено спортивное мероприятие. Об этом рассказала методист учреждения Елена Шуктаева.

— Для участников программы «Московское долголетие» и всех желающих заниматься фитнесом в клубе домашнего фитнеса «Гармония» прошло спортивное мероприятие — фитнес-зарядка «Для тех, кому за…». Зарядка была проведена в рамках массового городского движения «Московский двор — спортивный двор», — сообщила Шуктаева.

Напомним, что ГБУ «Лефортово» расположено по адресу улица Энергетическая, дом 5. (ео)