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В клубе на Энергетической провели фитнес-зарядку для лиц старшего возраста
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В клубе на Энергетической провели фитнес-зарядку для лиц старшего возраста 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
В помещении ГБУ «Лефортово» на Энергетической улице было проведено спортивное мероприятие. Об этом рассказала методист учреждения Елена Шуктаева.
— Для участников программы «Московское долголетие» и всех желающих заниматься фитнесом в клубе домашнего фитнеса «Гармония» прошло спортивное мероприятие — фитнес-зарядка «Для тех, кому за…». Зарядка была проведена в рамках массового городского движения «Московский двор — спортивный двор», — сообщила Шуктаева.
Напомним, что ГБУ «Лефортово» расположено по адресу улица Энергетическая, дом 5. (ео)
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