Карлос Бьянки: «ПСЖ» может выиграть Лигу чемпионов в следующем сезоне" 

По его словам, вылетевшему от "Реала" в нынешнем сезоне «ПСЖ» не повезло со жребием.
— При благоприятном жребии мы могли бы увидеть «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов, — цитирует AFP аргентинца. — В играх с «Реалом» не участвовал Неймар. «ПСЖ» потерял игрока, которого покупал, чтобы стать лучшим в Европе. Иногда достаточно одной потери, чтобы дестабилизировать всю команду. Лично я считаю, что «ПСЖ» не утратил шансов выиграть Лигу чемпионов. Это может случиться в следующем сезоне. Все будет зависеть от нового тренера и его игровой системы.