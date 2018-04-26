В Орле стали известны победители турнира по шашкам среди инвалидов

В областном центре завершился Открытый турнир по русским шашкам среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия»

Победители и призеры турнира по шашкам, который проходил в течение недели в Реабилитационно-спортивном центре инвалидов им. Б. М. Павленко, определились накануне, 25 апреля.

Среди женщин лучшими шашистами стали Валентина Рябова, Галина Долгова и Лариса Севрюкова, среди мужчин отличились Владимир Колесников , Юрий Бухвостов и Геннадий Мезенцев. Все они заняли первые, вторые и третьи места турнира соответственно.

Победители и призеры получили заслуженные грамоты, призы и подарки от организаторов соревнований — Реабилитационно-спортивного центра инвалидов им. Б. М. Павленко и Орловского регионального отделения партии «Единая Россия». Турнир проходил в рамках реализации партпроекта «Единая страна— доступная среда».

— Подобные соревнования мы будем проводить регулярно, — рассказала сайту orel.er.ru региональный координатор проекта «Единая страна — доступная среда» Елена Сухоленцева. — Такие мероприятия развивают у людей с ОВЗ активность и инициативу, решительность, и в целом поддерживают их жизненный тонус. Часто именно этих качеств не хватает людям с инвалидностью для преодоления психологических барьеров, связанных с ограничениями здоровья, для восприятия себя полноценным участником жизни общества.

— В этом году на базе Реабилитационно-спортивного центра инвалидов уже запланирован целый ряд мероприятий для людей с ОВЗ. Так, 18 мая этого года в Свердловском районе состоится культурно-спортивный фестиваль «Русская березка», а в сентябре пройдет традиционный турнир по настольному теннису памяти Б. М. Павленко, — отметил директор Центра Юрий Коптелов.