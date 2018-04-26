28 апреля в «Самбо-70» стартует турнир по дзюдо

В новом спортивном комплексе центра спорта и образования «Самбо-70» состоится IX открытый турнир по дзюдо «Весенние надежды».

Соревнования пройдут среди юношей 2002-2004 годов рождения.

Расписание:

28 апреля (суббота)

10:00 — предварительные встречи

18:30 — торжественная церемония открытия соревнований и финальные встречи.

На сайте будет организована on-line трансляция.

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Место проведения: новый спортивный комплекс центра спорта и образования «Самбо-70», ул. Академика Виноградова, д. 4 Б.

Вход свободный.