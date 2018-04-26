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28 апреля в «Самбо-70» стартует турнир по дзюдо
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28 апреля в «Самбо-70» стартует турнир по дзюдо 

Управа района Теплый Стан 1 час назад
Фото: Управа района Теплый Стан
В новом спортивном комплексе центра спорта и образования «Самбо-70» состоится IX открытый турнир по дзюдо «Весенние надежды».
Соревнования пройдут среди юношей 2002-2004 годов рождения.
Расписание:
28 апреля (суббота)
10:00 — предварительные встречи
18:30 — торжественная церемония открытия соревнований и финальные встречи.
На сайте будет организована on-line трансляция.
Следите за анонсами!
Место проведения: новый спортивный комплекс центра спорта и образования «Самбо-70», ул. Академика Виноградова, д. 4 Б.
Вход свободный.
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