«Зенит» решил объединить Кокорина с корюшкой

29 апреля перед матчем чемпионата России «Зенит» — ЦСКА в Санкт-Петербурге пройдет «КоКорюшка-Фест». На логотипе фестиваля изображен футболист «Зенита» и сборной России Александр Кокорин , впрочем, главным героем фестиваля станет корюшка, которую организаторы называют одним из символов Петербурга.

Запланированы кулинарные мастер-классы, различные блюда из корюшки, а также фестиваль рисунков на асфальте, детский баскетбол, уличные виды спорта, шоу уличных жонглеров, центры фанатских причесок и другие развлечения.

Стадион «Санкт-Петербург», «КоКорюшка-Фест» и «Фан-Променад» откроются 29 апреля в 13:30.

Александр Кокорин, напомним, получил травму, из-за которой сейчас не играет и пропустит ЧМ-2018.

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