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«Зенит» решил объединить Кокорина с корюшкой
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«Зенит» решил объединить Кокорина с корюшкой 

Свободная пресса 1 час назад
29 апреля перед матчем чемпионата России «Зенит» — ЦСКА в Санкт-Петербурге пройдет «КоКорюшка-Фест». На логотипе фестиваля изображен футболист «Зенита» и сборной России Александр Кокорин, впрочем, главным героем фестиваля станет корюшка, которую организаторы называют одним из символов Петербурга.
Запланированы кулинарные мастер-классы, различные блюда из корюшки, а также фестиваль рисунков на асфальте, детский баскетбол, уличные виды спорта, шоу уличных жонглеров, центры фанатских причесок и другие развлечения.
Стадион «Санкт-Петербург», «КоКорюшка-Фест» и «Фан-Променад» откроются 29 апреля в 13:30.
Александр Кокорин, напомним, получил травму, из-за которой сейчас не играет и пропустит ЧМ-2018.
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