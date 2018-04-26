Юные футболисты Северного Бутова разгромили команду Котловки

Новых побед добились футболисты-бутовчане в рамках отборочных соревнований на призы клуба «Кожаный мяч». Об этом сообщил Центр «Спорт-Бутово» на своей страничке «ВКонтакте».

Отборочные соревнования по футболу за приз клуба «Кожаный мяч» прошли 19 апреля. Они стали частью межокружной Спартакиады «Московский двор-спортивный двор».

В итоге команда района Северное Бутово, состоявшая из ребят 2007-2008 годов рождения, выиграла матч со сверстниками из района Котловка со счётом 3:1. А бутовские футболисты 2005-2006 годов рождения и вовсе разгромили соперника с сухим счётом 6:0.

Что тут сказать? Молодцы!