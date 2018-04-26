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Невилл: «Я бы отдал награду лучшего игрока АПЛ де Брёйне»
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Невилл: «Я бы отдал награду лучшего игрока АПЛ де Брёйне» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что награду лучшего игрока Премьер-лиги должен был заполучить Кевин де Брёйне.
"Если бы я был участником голосования, то отдал бы награду де Брёйне. Не из-за того, что «Манчестер Сити» выиграл титул или Салах этого не заслужил. Мохамед своей игрой впечатлил многих. В условиях демократии Салаха выбрали футболисты, которым пришлось по ходу сезона играть против него.
Тем не менее, я бы предпочёл де Брёйне, ведь его выступления в этом сезоне были похожи на художественные работы. Если вспомнить то, как он контролировал матчи и какие передачи отдавал, — это просто волшебно. Мы критикуем некоторых игроков, но о де Брёйне нельзя сказать ни одного отрицательного слова. Он невероятно работает с мячом, хотя я не хотел бы играть и против Салаха", — сказал Невилл в интервью Sky Sports.
Салах — лучший игрок Премьер-лиги
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