Невилл: «Я бы отдал награду лучшего игрока АПЛ де Брёйне»

"Если бы я был участником голосования, то отдал бы награду де Брёйне. Не из-за того, что «Манчестер Сити» выиграл титул или Салах этого не заслужил. Мохамед своей игрой впечатлил многих. В условиях демократии Салаха выбрали футболисты, которым пришлось по ходу сезона играть против него.

Тем не менее, я бы предпочёл де Брёйне, ведь его выступления в этом сезоне были похожи на художественные работы. Если вспомнить то, как он контролировал матчи и какие передачи отдавал, — это просто волшебно. Мы критикуем некоторых игроков, но о де Брёйне нельзя сказать ни одного отрицательного слова. Он невероятно работает с мячом, хотя я не хотел бы играть и против Салаха", — сказал Невилл в интервью Sky Sports.

Салах — лучший игрок Премьер-лиги