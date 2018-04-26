Дворец спорта закрыли в Волгограде из-за несоблюдения правил пожарной безопасности

ВОЛГОГРАД, 26 апреля. / ТАСС /. Дворец спорта, расположенный в центре Волгограда и являющийся одной из основных площадок для проведения культурно-массовых мероприятий, закрыт по решению суда из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности, сообщила в четверг ТАСС старший помощник областного прокурора Оксана Черединина

"По требованию прокуратуры Краснооктябрьский районный суд запретил эксплуатацию здания Дворца спорта до устранения нарушений правил пожарной безопасности. Это очень крупный объект, в частности, в здании расположен большой концертно-выставочный зал", — сказала Черединина.

Она уточнила, что при проверке Дворца спорта обнаружены многочисленные нарушения. Выяснилось, что помещения зрительного зала не оборудованы автоматической установкой пожаротушения, выходы заблокированы строительными материалами. Также в неисправном состоянии находятся автоматическая установка пожаротушения и система противодымной защиты.

Кроме того, на объекте отсутствуют документы, подтверждающие проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (внутреннего противопожарного водопровода, системы противодымной защиты и наружного противопожарного водоснабжения).

Связаться с представителями Дворца спорта ТАСС не удалось. Однако, согласно размещенной информации в открытых источниках, в здании проводятся тренировки, спортивные соревнования, а также фестивали, выставки и концерты, в том числе известных российских артистов. Вместимость комплекса более 2,5 тыс. человек.

Чередина также добавила, что в регионе по требованию прокуратуры закрыто более десяти объектов из-за нарушений пожарной безопасности. В основном, это торгово-развлекательные центры с наличием детских площадок. Проверка соблюдения норм пожарной безопасности в местах массового пребывания населения в Волгограде продолжается.