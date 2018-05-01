Потрясающий сейв голкипера «Вегаса» Флёри в овертайме матча с «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду принимал «Вегас Голден Найтс» в третьем матче второго раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Западной конференции завершилась поражением хозяев в овертайме со счётом 3:4 (0:0, 1:3, 2:0, 0:1). Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Голден Найтс».

Один из ключевых эпизодов матча произошёл на пятой минуте овертайма. Лидер «акул» Логан Кутюр после передачи Джо Павелски мощнейшим броском расстреливал в упор ворота «рыцарей», однако голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри непостижимым образом умудрился не только не пропустить шайбу, но и не дать шанса на добивание, поймав бросок намертво.

Видео момента и реакцию комментаторов можно посмотреть и послушать в «твиттере» НХЛ.