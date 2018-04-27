«Сан-Хосе» потерпел худшее поражение в истории клуба в Кубке Стэнли

В стартовом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции «Вегас Голден Найтс» на домашней площадке принимал «Сан-Хосе Шаркс» и выиграл— 7:0 (4:0, 1:0, 2:0). Счёт в серии — 1-0.

Таким образом, «Шаркс» потерпели худшее поражение в истории клуба в матчах Кубка Стэнли. До этого с разницей в семь шайб «Сан-Хосе» проигрывал только «Калгари Флэймз» в 1995 году, но тогда игроки смогли дважды отличиться (2:9). Ещё четыре раза «акулы» терпели поражение с разницей в шесть шайб.

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