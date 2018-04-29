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«Сан-Хосе» сравнял счет в серии с «Вегасом» в Кубке Стэнли
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«Сан-Хосе» сравнял счет в серии с «Вегасом» в Кубке Стэнли 

Газета.Ru 29 апреля 2018
Фото: Газета.Ru
«Вегас Голден Найтс» на домашней площадке уступил «Сан-Хосе Шаркс» во втором матче полуфинала Западной конференции со счетом 3:4 2ОТ. Об этом сообщает «Советский спорт».
В составе победителей дублями отметились Брент Бернс и Логан Кутюр.
У хозяев дубль на счету Вильяма Карлссона, забитой шайбой также отличился Нейт Шмидт.
Счет в серии стал 1-1.
НХЛ — плей-офф. 1/2 финала — Запад. 2-й матч
Вегас Голден Найтс (Парадайс) — Сан-Хосе Шаркс (Сан-Хосе) — 3:4 (1:0, 1:3, 1:0, 0:1)
Голы:1:0 — Карлссон (Миллер, Шмидт) — 17:59 (4x4),
2:0 — Карлссон (Смит) — 20:26 (5x5),
2:1 — Бернс (Павелски) — 22:00 (5x4),
2:2 — Кутюр (Гертл) — 31:08 (5x5),
2:3 — Бернс (Майер, Павелски) — 34:07 (4x4),
3:3 — Шмидт (Теодор, Хаула) — 53:28 (5x5),
3:4 — Кутюр (Лабанк, Бернс) — 85:13 (5x4)
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