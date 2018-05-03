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Шат-аут Джонса помог «Сан-Хосе» обыграть «Вегас» и сравнять счёт в серии
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Шат-аут Джонса помог «Сан-Хосе» обыграть «Вегас» и сравнять счёт в серии 

Чемпионат.com 1 час назад
«Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду принимал «Вегас Голден Найтс» в четвёртом матче второго раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Западной конференции завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Счёт в серии стал 2-2.
Главным героем матча стал голкипер «Шаркс» Мартин Джонс, отразивший 34 броска из 34. Этот шат-аут стал для голкипера 2-м в нынешнем плей-офф.
Голами в составе победителей отметились: Маркус Сёренсен, Йоонас Донской, Томаш Гертл и Джо Павелски. По две результативные передачи записали на свой счёт Логан Кутюр и Бренден Диллон.
Пятый матч противостояния состоится 5 мая.
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