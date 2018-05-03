Шат-аут Джонса помог «Сан-Хосе» обыграть «Вегас» и сравнять счёт в серии

«Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду принимал «Вегас Голден Найтс» в четвёртом матче второго раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Западной конференции завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Счёт в серии стал 2-2.

Главным героем матча стал голкипер «Шаркс» Мартин Джонс , отразивший 34 броска из 34. Этот шат-аут стал для голкипера 2-м в нынешнем плей-офф.

Пятый матч противостояния состоится 5 мая.