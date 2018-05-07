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Шат-аут Флёри помог «Вегасу» добиться победы в серии с «Сан-Хосе»
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Шат-аут Флёри помог «Вегасу» добиться победы в серии с «Сан-Хосе» 

Чемпионат.com 49 минут назад
«Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду принимал «Вегас Голден Найтс» в шестом матче второго раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Западной конференции завершилась поражением хозяев со счётом 0:3 (0:0, 0:2, 0:1). Эта победа позволила «Голден Найтс» выйти в финал конференции, одержав победу в серии со счётом 4-2.
Лучшим игроком матча стал голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри, который оформил шат-аут, отразив 28 бросков. Голами в составе победителей отметились: Джонатан Маршессо, Нейт Шмидт и Коди Икин.
«Сан-Хосе Шаркс» выбывают из розыгрыша кубка.
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