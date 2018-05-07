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«Вегас» вышел финал Западной конференции Кубка Стэнли
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«Вегас» вышел финал Западной конференции Кубка Стэнли 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Twitter Golden Knights
«Вегас Голден Найтс» на выезде обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в шестом матче полуфинальной серии Западной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, сообщает ТАСС.
В составе победителей шайбы забросили Джонатан Маршессо, Нейт Шмидт и Коди Икин.
Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери отразил 28 бросков по своим воротам и оформил шат-аут.
Счет в серии стал 4-2 в пользу команды Жерара Галлана. Таким образом, «Вегас» пробился в финал Западной конференции Кубка Стэнли.
НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Запад. 6-й матч "Сан-Хосе Шаркс" (Сан-Хосе) — «Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) 0:1 — Маршессо (Смит, Карлссон) — 26:33, 0:2 — Шмидт (Хаула, Перрон) — 35:38, 0:3 — Икин (Карпентер, Шмидт) — 58:09 (en)
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