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Necrophos никому не нужен: самые редкие герои профессиональных матчей в 2018 году
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Necrophos никому не нужен: самые редкие герои профессиональных матчей в 2018 году 

CyberSport.ru 1 час назад
Пользователь reddit собрал данные по героям, которые реже всех появлялись на турнирах в 2018 году. После анализа 2750 профессиональных матчей, в топе списка оказались Necrophos, Riki, Meepo и Bloodseeker.
Самые непопулярные герои в профессиональных матчах 2018 года:
Necrophos — 3 пика (0,1%)
Riki — 9 пиков (0,3%)
Meepo — 12 пиков (0,4%)
Bloodseeker — 15 пиков (0,5%)
Alchemist — 16 пиков (0,6%)
Clinkz — 16 пиков (0,6%)
Lich — 16 пиков (0,6%)
Huskar — 21 пик (0,8%)
Mirana — 21 пик (0,8%)
Spirit Breaker — 25 пиков (0,9%)
Ранее этот пользователь опубликовал инфографику по самым покупаемым артефактам в профессиональных матчах.
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