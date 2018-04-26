Necrophos никому не нужен: самые редкие герои профессиональных матчей в 2018 году

Пользователь reddit собрал данные по героям, которые реже всех появлялись на турнирах в 2018 году. После анализа 2750 профессиональных матчей, в топе списка оказались Necrophos, Riki, Meepo и Bloodseeker.

Самые непопулярные герои в профессиональных матчах 2018 года:

Necrophos — 3 пика (0,1%)

Riki — 9 пиков (0,3%)

Meepo — 12 пиков (0,4%)

Bloodseeker — 15 пиков (0,5%)

Alchemist — 16 пиков (0,6%)

Clinkz — 16 пиков (0,6%)

Lich — 16 пиков (0,6%)

Huskar — 21 пик (0,8%)

Mirana — 21 пик (0,8%)

Spirit Breaker — 25 пиков (0,9%)

Ранее этот пользователь опубликовал инфографику по самым покупаемым артефактам в профессиональных матчах.