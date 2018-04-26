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Перес готов отказаться от подписания Неймара ради другого звездного приобретения
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Перес готов отказаться от подписания Неймара ради другого звездного приобретения 

Soccer News 47 минут назад
Фото: Soccer News
Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба определил новую главную трансферную цель для «сливочных» — вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. При этом за египтянина летом Перес готов будет выложить 200 миллионов евро.
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